Philadelphias Fed-Präsident Patrick Harker sagte am Freitag, dass die US-Wirtschaft sehr stark performte, bevor die Pandemie ausbrach. Er stellte fest, dass sie sich "nicht einfach so wieder dahin zurück erholen wird, wo sie war", wie Reuters berichtete. "Die Pandemie hat die Trends in der Wirtschaft wie Ungleichheit und Automatisierung verschärft", ...

