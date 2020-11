Volkswagen will in den kommenden fünf Jahren weitere 35 Milliarden Euro in die Elektromobilität stecken. Zur E-Offensive gehört auch der Model-S-Herausforderer "Landjet", ein Luxusstromer. Am Freitag hat der VW-Konzern im Rahmen der Planungsrunde 69 die Höhe der Gesamtausgaben für die kommenden fünf Jahre festgelegt. Diese sollen sich auf 150 Milliarden Euro belaufen. Rund die Hälfte davon ist für Investitionen in Zukunftstechnologien eingeplant. Allein in die Elektromobilität will Volkswagen konzernweit rund 35 Milliarden Euro stecken. Die E-Offensive umfasst auch Investitionen ...

