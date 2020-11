Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Peloton freut sich, die offizielle Veröffentlichung von WellView Allez auf der Peloton-Plattform bekannt geben zu dürfen.WellView Allez ist die Weiterentwicklung von WellView, dem weltweit führenden System zur Verwaltung von Bohrlochdaten.Die innovative, intuitive Schnittstelle bietet Anwendern ein völlig neues Erlebnis. Betrachten Sie es als Ihr zentrales Dashboard für Bohrlöcher. Mehrere Berichte, Pläne und Zeitverfolgung (oder beliebige Kombinationen davon) werden Seite an Seite dargestellt. Konfigurierbare Workflows leiten Anwender durch das Laden von Daten, die Überprüfung und die Qualitätskontrolle. Der Anwender wird Schritt für Schritt durch den Prozess geführt.Fiona Hamilton, Vice President - Well Data Lifecycle Solution für Peloton, führt aus: "Die Workflows sind das Herzstück von WellView Allez. Sie liefern dem Anwender Informationen über seine Möglichkeiten und leiten ihn durch den Prozess der Qualitätskontrolle und Überprüfung. Statt Tippen steht Automatisierung an! Allez ist eine bahnbrechende Neuerung für unsere Kunden."Über PelotonDie Peloton-Plattform treibt die digitale Transformation im Öl- und Gassektor durch Mobilität, Automatisierung und Datenintegration voran, indem sie einen vollständig integrierten Lebenszyklus von Bohrlochdaten, Lebenszyklus von Produktionsdaten und Lösungen für das Management von Geodaten bietet. Heute setzen über 600 Öl- und Gaskunden weltweit auf die Technologie von Peloton, um ihre Stakeholder mit den Tools und Informationen auszustatten, die zur Verwaltung, Vereinfachung und Optimierung ihres Geschäftsbetriebs erforderlich sind. Weitere Informationen über Peloton finden Sie unter www.peloton.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333476/Peloton_Introducing_WV_Allez.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163960/Peloton_Logo.jpgPressekontakt:Cara RiccettiCara.riccetti@peloton.com281-394-2151Original-Content von: Peloton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134725/4762925