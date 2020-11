Laguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical, Inc., ein führender Innovator für die Behandlung von Vorhofflimmern (AF) und ventrikulärer Tachykardie (VT) und Entwickler des intelligenten kontinuierlichen Läsionsablationssystems (iCLAS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 42,5 Millionen US-Dollar aus der Serie E abgeschlossen hat. Die Einnahmen aus der Finanzierung werden zur Unterstützung der laufenden iCLAS Studie zur Freistellung von Prüfgeräten (Investigational Device Exemption, IDE), zur Beschleunigung der europäischen VT-CE-Mark-Studie, zur Förderung der Kommerzialisierung des iCLAS-Systems in CE-Mark-Ländern und zur Fortsetzung der Entwicklung und klinischen Validierung von Adagios PFCA-Technologie (Pulsed Field Cryoablation, PFCA) verwendet.Die Beteiligungsfinanzierung der Serie E umfasste die neuen Investoren ArrowMark Partners, RA Capital Management und Perceptive Advisors, die sich den bestehenden Investoren, darunter JMR Capital und Fjord Ventures, anschlossen. Tuan Huynh von ArrowMark und Zach Scheiner, PhD von RA Capital Management, wurden in den Adagio-Vorstand berufen."Wir freuen uns, dass dieses Weltklasse-Syndikat einen Beitrag zur Umgestaltung der Behandlung von Herzrhythmusstörungen leisten wird, und wir freuen uns, Tuan und Zach im Vorstand willkommen zu heissen", sagte Olav Bergheim, Präsident und CEO von Adagio."Die kardiale Ablation ist ein großer und wachsender Markt, der vor großen Herausforderungen steht, darunter enttäuschende klinische Ergebnisse, lange Eingriffszeiten und eine unbefriedigende Rentabilität für die Anbieter", sagte Tuan Huynh. "Wir glauben, dass Adagio eine einzigartige Gelegenheit darstellt, die Ablationstherapie zu transformieren und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam von Adagio, um das Wachstum des Unternehmens und das Engagement bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen Ärzte und ihre Patienten konfrontiert sind, zu unterstützen.""Die Adagio iCLAS-Technologie hat gezeigt, dass sie das Potenzial hat, das beste Herzablationssystem seiner Klasse zu werden und die Ergebnisse für die am schwierigsten zu behandelnden Patienten mit Vorhofflimmern zu verbessern", sagte Dr. Zach Scheiner. "Zusätzlich zur Tiefsttemperatur-Kryoablation kann Adagio eine gepulste Feldablation im selben Katheter (PFCA) durchführen, was Vorteile gegenüber beiden Modalitäten allein bietet. Wir freuen uns, gemeinsam mit gleichgesinnten Partnern das Unternehmen bei seinen Bemühungen zu unterstützen, diese neuartige Technologie auf den Markt zu bringen."Inormationen zu ArrowMark PartnersArrowMark mit Sitz in Denver, Colorado, ist ein Vermögensverwalter in Mitarbeiterbesitz, der sich auf alternative Kredit- und Wachstumsaktien-Anlageklassen spezialisiert hat. Sie nutzen ihre Größe, ihre Erfahrung und ihren fundamentalen Forschungsprozess, um asymmetrische Risiko-Rendite-Investitionsmöglichkeiten in hochspezialisierten und Nischenbereichen der Kapitalmärkte zu identifizieren.Informationen zu RA Capital ManagementRA Capital Management mit Sitz in Boston, Massachusetts, ist ein mehrstufiger Investmentmanager, der sich auf evidenzbasierte Investitionen in öffentliche und private Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen spezialisiert hat, die Medikamente, medizinische Geräte und Diagnostika entwickeln.Informationen zu Perceptive AdvisorsPreceptive Advisors mit Sitz in New York, New York, konzentriert sich auf die Unterstützung des Fortschritts in der Biowissenschaftsindustrie, indem sie Möglichkeiten identifiziert und finanzielle Ressourcen auf die vielversprechendsten Technologien im modernen Gesundheitswesen lenkt.Informationen zu Adagio MedicalAdagio Medical, Inc. (www.adagiomedical.com) ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Laguna Hills, Kalifornien, das innovative Kryoablationstechnologien entwickelt, die kontinuierliche, lineare, transmurale Läsionen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, einschließlich paroxysmalem und anhaltendem Vorhofflimmern, Vorhofflattern und ventrikulärer Tachykardie, erzeugen. Adagio Medical, Inc. ist ein Portfoliounternehmen von Fjord Ventures.Folgen Sie Adagio Medical auf::- Twitter: @AdagioMedical- LinkedIn: www.linkedin.com/company/adagio-medical-inc-/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1055883/Adagio_Medical_Logo.jpgPressekontakt:Andy Wadeawade@adagiomedical.comOriginal-Content von: Adagio Medical, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126543/4762930