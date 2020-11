Jinan, China (ots/PRNewswire) - Die internationalen Kooperations- und Austauschkonferenz für chinesische KMU und die deutsch-chinesische (Europa) KMU-Kooperations- und Austauschkonferenz 2020 [China SME International Cooperation and Communication & Sino-German (Sino-European) SME Cooperation and Communication Conference 2020] findet vom 19. bis 20. November 2020 in Jinan statt. Die Konferenz wird vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Volksregierung der Provinz Shandong gesponsert und von der Volksregierung von Jinan, der Stadtverwaltung von Mannheim, Deutschland, und der Abteilung für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong organisiert und vom Jinan Municipal Bureau of Industry and Information Technology und dem Verwaltungsausschuss der Jinan Hightech Industrial Development Zone mitorganisiert. Der Organisator hat die Handy-App (SMEC CLOUD) und die offizielle Website der Konferenz entwickelt (www.smecjinan.com (http://www.smecjinan.com/)), um hiermit laufende Projekte, die virtuelle Cloud-Tour des Investitionsträgers Jinan und den Chatroom mit Übersetzungsfunktion für die Online-Kommunikation zu fördern. Schaffung einer ständigen internationalen Online-Plattform für den Austausch.Dies wird die fünfte Jahreskonferenz seit 2015 sein. Jedes Jahr wurden Hunderte von Regierungsbeamten, Experten, Wissenschaftlern und Wirtschaftsführern aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und anderen Ländern und Regionen zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen. Insgesamt haben sich mehr als 2.630 in- und ausländische Unternehmen beteiligt, und bis zum Jahr 2019 erreichte die Zahl der unterzeichneten Projektverträge 94.Im Jahr 2020 wird die Konferenz umfassender sein und einen stark erweiterten Umfang haben. Das Projekt "Intelligent Manufacturing Cluster" des Industrieparks "International Investment Promotion Industrial Park" wird auf dieser Konferenz vorgestellt, und es werden zahlreiche Projektverträge sowohl online als auch offline unterzeichnet. Darüber hinaus wird die Konferenz zwei Online-Unterforen in Übersee beherbergen, um den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen Unternehmen zu fördern.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=376710Bildunterschrift: Das Poster der internationalen Kooperations- und Austauschkonferenz für chinesische KMU und der deutsch-chinesischen (Europa) KMU-Kooperations- und Austauschkonferenz 2020Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=376715Bildunterschrift: Die Höhepunkte früherer deutsch-chinesischer KonferenzenLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=376716Bildunterschrift: Schauplatz der Eröffnungszeremonie für den Bau der chinesisch-europäischen Stadt für die Herstellung von Ausrüstung in der Stadt JinanPressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558.Original-Content von: Jinan High-tech Industrial Development Zone Management Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150345/4762937