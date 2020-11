Berlin (ots) - Der Weltdiabetestag am 14. November steht in diesem Jahr ganz im Zeichen von Corona: Zum ersten Mal findet er rein virtuell statt, als LiveStream auf www.weltdiabetestag.de (http://www.weltdiabetestag.de/). Moderator und Organisator Bastian Hauck, Gründer der Diabetes Online Community dedoc° und Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes-Hilfe, präsentiert ab 17 Uhr exklusive Studiendaten der International Diabetes Federation zum Leben mit Diabetes in Zeiten von Corona.Menschen mit Diabetes haben zwar kein höheres Risiko, an Covid-19 zu erkranken, dafür aber ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. 79% der Studienteilnehmer aus Deutschland sehen für sich selbst ein erhöhtes Risiko, im Falle einer Ansteckung schwer zu erkranken, 78% gibt an, sich bessere Informationen zum Umgang mit der Pandemie unter den Vorzeichen ihrer Diabetes-Erkrankung zu wünschen.Darunter leidet nicht nur die Psyche: 44% der Umfrageteilnehmer halten sich überwiegend zuhause auf oder haben sich vollständig isoliert. Rund die Hälfte gibt an, während der Pandemie nicht oder weniger sportlich aktiv zu sein und zugenommen zu haben. Diese "Corona-Kilos" sind für den gesunden Menschen allenfalls ein Ärgernis - für Menschen mit Diabetes sind sie ein weiterer Risikofaktor.Am virtuellen Weltdiabetestag werden diese Zahlen zum Leben erweckt: Beim docday°, einem Community-Event von, für und mit Menschen mit Diabetes, berichten Stars wie Matthias Steiner, Harry Wijnvoord, Laura Karasek und andere Menschen mit Diabetes, wie es ihnen in diesem Jahr ergangen ist. Ab 10 Uhr morgens überträgt dedoc° zudem den digitalen Patiententag von diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe mit Grußwort von Gesundheitsminister Jens Spahn.Auf www.weltdiabetestag.de (http://www.weltdiabetestag.de/) lebt auch die prämierte Screening-Kampagne "Unerkannt Unterwegs?" zur Diabetes-Dunkelzifferwieder auf: Der Deutsche Diabetes-Risiko-Test ermittelt schnell und einfach das persönliche Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Und dedoc° schenkt jedem Diabetiker zum Jahrestag seiner Diagnose, dem "Diaversary", einen Blue Circle Pin - das internationale Symbol für Diabetes.docday°, virtueller Weltdiabetestag und die Webseite www.weltdiabetestag.de (http://www.weltdiabetestag.de/) werden unterstützt von Abbott, Allianz, AstraZeneca, Berlin-Chemie, Böhringer-Ingelheim, Dexcom, Diabeloop, diabinfo, Mediq Direkt, Medtronic, Novo Nordisk und Sanofi.dedoc° ist eine 2012 von Bastian Hauck gegründete Community von und für Menschen mit Diabetes. Bastian Hauck ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Diabetes-Hilfe (diabetesDE) und der International Diabetes Federation Europe (IDFE).Pressekontakt:Kontakt: dedoc°, c/o Dedoc Labs GmbH, Stargarder Str. 19, 10437 BerlinBastian Hauck, bastian@dedoc.de, +49 174 686 1344Original-Content von: dedoc°, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118532/4762994