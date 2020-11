Am kommenden Montag startet Bill Gates einen Podcast, der sich mit den großen Fragen der Zukunft beschäftigen soll. Dabei wird das Format wie ein Gespräch aufgebaut sein, das Gates mit der Schauspielerin Rashida Jones als Moderatorin führt. "Bill Gates und Rashida Jones stellen große Fragen" lautet der Titel des neuen Podcasts, den Microsoft-Gründer Bill Gates ab dem 16. November regelmäßig senden will. Der Titel ist dabei wörtlich zu nehmen. Jede Folge wird sich mit einer wesentlichen Zukunftsfrage beschäftigen. Folge 1: Wie wird die Welt nach Covid-19 aussehen? So lautet der Titel des ersten Podcasts "Wie wird die Welt nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...