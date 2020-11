Exelon (EXC): Nachricht aus Mainz sorgt für Kursexplosion bei US-Energieversorger! >>> Jetzt PULLBACKSETUP!!! <<<

Studienergebnisse von Biontech als Impuls für die Energiebranche. Rücksetzer zum 20er-EMA bei Exelon (EXC) für Long-Setup nutzen. Details HIER bei ratgeberGELD.at

Symbol:ISIN:Die Aktie des Energieversorgers hat sich vom Tief im März erholt und sich mit einem Halbjahresplus von 18 Prozent gut entwickelt. Am vergangenen Montag hatte die Impfstoff-Nachricht von Biontech aus dem fernen Mainz zu einer Kursexplosion geführt. Den zwischenzeitlichen Rücksetzer Richtung 20er-EMA wollen wir für unser Long-Setup nutzen.Das Unternehmen mit Sitz in Chicago gehört zu den großen Stromversorgern der USA und ist darüber hinaus als regionaler Gaslieferant tätig. Es betreibt eigene Kraftwerke mit einer Kapazität von 31.000 Megawatt. Als Primärenergieträger kommen neben Uran und Gas auch Wind-, Wasser- und Sonnenenergie zum Einsatz. Zuletzt hat Exelon die Erwartungen der Analysten bei nahezu unverändertem Umsatz deutlich übertroffen. Beim Ausblick auf das Gesamtjahr bleibt das Management weiterhin optimistisch.Kaufsignal: 42.96 USD, Kursziel: 46.02 USD, Stopp Loss: 42.27 USDMit einer Entspannung der Pandemie-Situation und einem Anspringen der Konjunktur könnte die Nachfrage nach Energie sprunghaft steigen und den Aktienkurs nach oben schießen lassen. Für den Fall, dass wir grundsätzlich schief liegen, halten wir uns strikt an den definierten Stopp Loss.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in EXC.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/exelon-exc-nachricht-aus-mainz-sorgt-fuer-kursexplosion-bei-us-energieversorger/