Stuttgart - Die Polizei soll die Lagerung von Millionen Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus in zentralen Logistik-Zentren überwachen. "Die Polizei wird situations- und lageorientiert alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Lagerorte der Impfstoffe zu überwachen und zu sichern", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) der "Bild am Sonntag".



Ein Impfkonzept wird laut Strobl erarbeitet. Details zu Lagerorten lägen noch nicht vor. Eigentlich wollten alle Bundesländer die insgesamt 60 Lagerzentren letzte Woche dem Bundesgesundheitsministerium übermitteln. Die Länder haben aber bisher nur 25 Standorte gemeldet, berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen.



Die meisten Länder wollen die Lieferung zentral steuern - und teilweise die Standorte geheim halten.

