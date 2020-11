Ein Börsencrash führt üblicherweise nicht dazu, dass man sich gleich in sein Depot einloggt, um Aktien zu kaufen. Das liegt auch irgendwo in der Natur der Dinge, denn wenn man von einem Börsencrash spricht, sind die Kurse eben stark gefallen. Das liegt daran, dass die breite Masse der Marktteilnehmer aus irgendeinem Grund ihre Aktien auf den Markt wirft. Somit übersteigt das Angebot die Nachfrage und die Aktienpreise fallen. Der Grund für so eine Reaktion ist meistens ein Ereignis, das Panik und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...