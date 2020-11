Frankfurt 14.November 2020

Wir sind als sogenannte Silverbugs (Silberfans) bekannt und haben unsere Überzeugung in dieser Studie zum Ausdruck gebracht. Reine Silberunternehmen sind selten, weshalb die meisten Unternehmen polymetallische Vorkommen abbauen und dann ihre Produktion in Silberäquivalent (AgÄq) darstellen. Dem Silber werden dann Gold, Kupfer, Blei und Zink im AgÄq zugerechnet. Die richtige Mischung besteht aus Produzenten, fortgeschrittenen Explorationsunternehmen und angehenden Produzenten, die in sicheren Jurisdiktionen angesiedelt sind. Der Markt wird wie immer zuerst die Produzenten heben, dann die angehenden Produzenten und dann die Explorationsunternehmen. Wir haben die führenden Silberunternehmen für Sie zusammengestellt.

Weitere Metalle, die wir sehr aussichtsreich finden sind Uran, Vanadium, Seltene Erden, Grafit und die Platinmetallgruppe. Wir haben dem Sorgegetragen und unser Portfolio mit weiteren drei Top-Unternehmen ergänzt.

Warum wir auf Silberaktien setzen

Wir stehen am Anfang eines neuen Rohstoffzyklus Silberaktien haben einen sehr guten Hebel auf den Edelmetallpreis Die Nachfrage nach Silber steigt weiter schneller als die Produktion In einer Hausse hat Silber Gold immer deutlich outperfomed

In unserem 15ten Jahr mit der 20ten Sonderstudie haben wir erstmals zwei Portfolios abgebildet, ein Gesamtportfolio und ein Silberportfolio. Wie immer werden wir werden keine Einzelwerte empfehlen. Auf die richtige Mischung kommt es an …

Die Vorstände folgender Unternehmen wurden interviewt:

- Argo Gold Inc.

- Aurcana Silver Corp.

- Avino Silver & Gold Mines Ltd.

- Endeavour Silver Corp.

- Energy Fuels Inc.

- First Majestic Silver Corp.

- Golden Arrow Resources Corp.

- HOOS Technology Ltd.

- Lincoln Gold Mining Corp.

- Lomiko Metals Inc.

- MAG Silver Corp.

- Sienna Resources Inc.

- Silver One Resources Inc.

- SilverCrest Metals Inc.

Die Studie können Sie unter folgendem Link herunterladen:

www.value-relations.de/fileadmin/user_upload/StockDayReport/stock-day-report_2021.pdf

Kontakt:

Value Relations GmbH

Mainzer Landstr. 50

D-60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (69) 9592 46-0

Fax: +49 (69) 9592 46-20

mailto:info@vrir.de

www.value-relations.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000060Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.