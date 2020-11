Unterföhring (ots) - Welche Prominenten stecken unter der Katze, den Erdmännchen, dem Anubis, dem Skelett, dem Nilpferd und dem Alien? Klaas Heufer-Umlauf schaltet in "Late Night Berlin" am Montag, 23:10 Uhr, direkt nach dem Halbfinale von "The Masked Singer" live nach Köln auf die Bühne und spricht im ersten Interview mit den frisch Demaskierten. Kreuzverhör, statt Spekulationen: Klaas Heufer-Umlauf greift auf unterschiedlichste Recherchemöglichkeiten zurück und lässt nichts unversucht, um die "The Masked Singer"-Finalisten zu enttarnen. Im Gespräch mit einem der Finalisten will Klaas neue Indizien finden, um die Identität des Prominenten kurz vor dem Finale zu lüften.Ein Fest der Masken: Erstmals treffen alle Demaskierten aufeinander, um gemeinsam über ihre Erfahrungen unter den Kostümen zu sprechen und um das Halbfinale von "The Masked Singer" zu feiern: Veronica Ferres (Die Biene), Jochen Schropp (Der Hummer), Sylvie Meis (Das Alpaka) und Wigald Boning (Der Frosch) sind live im "Late Night Berlin"-Studio zu Gast."Late Night Berlin" am Montag, 16. November 2020, direkt im Anschluss an "The Masked Singer", um 23:10 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: LateNightBerlinPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.one (mailto:kevin.koerber@seven.one)Photo Producing & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one (mailto:tabea.werner@seven.one)Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4763284