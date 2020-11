Düsseldorf (ots) - Linksparteichefin Katja Kipping hat Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aufgefordert, seinen Innenminister Roland Wöller (beide CDU) zu entlassen. Hintergrund ist der umstrittene Polizeieinsatz bei der Demonstration von 20.000 Kritikern der Corona-Maßnahmen vor einer Woche in Leipzig. "Was in Leipzig schiefgelaufen ist, hatte seine Wurzel schon in der Einsatzplanung", sagte Kipping der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Online-Ausgabe). Der Landesinnenminister sei immer noch dabei, die Pannen schönzureden statt Konsequenzen zu ziehen. "Das ist ein Unding." Dass 2700 Beamtinnen und Beamte nicht in der Lage seien, rund 20.000 Protestierende in Schach zu halten, darunter Hunderte militante Rechte, sei klar gewesen. "Das sieht so aus, als hätte die Polizei nie die Absicht gehabt, hier die Lage unter Kontrolle zu halten." Das sei ein fatales Signal. "Er muss die Verantwortung übernehmen oder entlassen werden."



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4763521

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de