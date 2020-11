Berlin (ots) - Spitzenvertreter der deutschen Biomedizin werfen Berlins Senat vor, die Wissenschaft zu blockieren - und so mitten in der Pandemie zur "erheblichen Verzögerung beantragter Forschungsvorhaben" beizutragen. Das geht aus einem Brief an den Senat hervor, der dem Tagesspiegel vorliegt.Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/wissenschaftler-kritisieren-senator-behrendt-rki-praesident-wirft-berlin-vor-covid-19-forschung-zu-blockieren/26625940.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4763535