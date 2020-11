Leser dieser Kolumne werden sich an den Artikel aus Juni 2020 erinnern, in dem ein erstes Zwischenfazit zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen (HV) börsenotierter Gesellschaften gezogen wurde. Seit Juni fanden zahlreiche weitere HVs statt. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Welt bereits 2021 wieder in den "Normalzustand" zurückkehrt, drängt sich die Frage auf, wie es mit der virtuellen HV weitergehen wird. Sollen die gesetzlichen Grundlagen verlängert und/oder angepasst werden, um die Covid-19-Phase zu überbrücken oder sollte es eine dauerhafte Möglichkeit geben, HVs rein virtuell abzuhalten? Das System der virtuellen HV basiert auf der Beauftragung von vier besonderen Stimmrechtsvertretern, die für die nicht anwesenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...