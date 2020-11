Der englische Fußballclub Manchester United (ISIN: KYG5784H1065, NYSE: MANU) gibt eine halbjährliche Dividende in Höhe von 9 US-Cents bekannt, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 7. Januar 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 25. November 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,18 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,44 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...