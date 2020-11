DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Mutares hat eine Absichtserklärung zum Verkauf ihres 80%-Anteils an der Nexive-Gruppe unterzeichnet



16.11.2020 / 06:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mutares hat eine Absichtserklärung zum Verkauf ihres 80%-Anteils an der Nexive-Gruppe unterzeichnet - Potenzieller Verkauf an Poste Italiane als einmalige Möglichkeit im Rahmen nationaler COVID-19-Maßnahmen in Italien - Potenzieller Verkauf wird die Ausschüttung einer Performancedividende unterstützen - Nexive ist die Nr. 2 auf dem italienischen Post- und Paketmarkt München/Mailand, 16. November 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Absichtserklärung über den Verkauf ihres 80%igen Anteils an der Nexive Group S.r.l., Mailand, an die Poste Italiane S.p.A. unterzeichnet. Nexive wurde im Juli 2020 von PostNL erworben, die noch einen Minderheitsanteil von 20% an dem Unternehmen hält. Nach dem starken Einfluss von COVID-19 befindet sich Nexive seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf einem starken Erholungspfad. Nach vier Monaten wurden bereits erste essenzielle, erfolgreiche Turnaround-Maßnahmen umgesetzt und das Partnernetzwerk nachhaltig gestärkt. Die Durchsetzung von Artikel 75 des Gesetzesdekrets Nr. 104 vom 14. August 2020, das dringende Maßnahmen zur Unterstützung und Wiederbelebung der italienischen Wirtschaft vorsieht, ermöglicht es Poste Italiane ihre Übernahme- und Konsolidierungspläne für den italienischen Post- und Paketdienst voranzutreiben. Von der Konsolidierung der beiden Unternehmen werden beträchtliche Größenvorteile erwartet. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die Übernahme durch Poste Italiane macht absolut Sinn, Poste Italiane ist der bestmögliche neue Eigentümer für Nexive. Wir haben bisher eine kurze, aber sehr erfolgreiche Umstrukturierung durchgeführt, die der neue Eigentümer fortsetzen wird, um das Geschäft weiter auszubauen. Ich freue mich, dass diese Transaktion auch das Potenzial hat, vor allem unsere Aktionäre an unserem Erfolg teilhaben zu lassen." Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt weiterer Due-Diligence-Prüfungen und entsprechender Bedingungen und wird bis spätestens Januar 2021 erwartet. Es wird erwartet, dass die Transaktion einen relevanten positiven Einfluss auf das Ergebnis der Mutares Holding haben wird. Unternehmensprofil Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Mutares SE & Co. KGaA mit über 15.000 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,8 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil über 10% lag. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Tel. +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE Kommunikation GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 1250 90330

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

