Der Betreiber von Solarparks und Windkraft-Anlagen profitiert weiter von Übernahmen und neu geöffneter Parks mit Wind- und Sonnen-Energieanlagen. Das geht aus den heute veröffentlichten Geschäftszahlen von Encavis hervor. Doch der SDAX-Wert steht an der Börse unter Druck. Einige Erwartungen wurden offenbar verfehlt.Das Wetter spielte Encavis etwas weniger stark in die Karten als noch im Vorjahr. Das operative Ergebnis ging bei leicht steigendem Umsatz zurück. Das EBITDA betrug in den ersten neun ...

