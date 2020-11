Dierikon (awp) - Der Autozulieferer Komax konkretisiert seine im Oktober angekündigten Pläne zur Reduktion der Belegschaft. So sollen 70 der insgesamt 660 Stellen an den beiden Standorten in der Schweiz in Dierikon und Rotkreuz abgebaut werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 31 der 70 betroffenen Stellen sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...