Hamburg (ots) - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat überschwänglich die deutsche Bundeskanzlerin gelobt. "Ich halte sehr viel von Angela Merkel. Sie war bisher eine herausragende politische Führungspersönlichkeit, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und die Welt", sagte Barack Obama im Interview mit der Zeitschrift STERN und der Mediengruppe RTL. Dabei habe er zu Beginn keinen leichten Stand gegenüber Merkel gehabt. "Anfangs war sie ja ein bisschen skeptisch und meinte, sie würde Leuten, die so tolle Reden halten, erst einmal misstrauen." Auch habe es Meinungsverschiedenheiten mit Merkel über Wirtschaftspolitik gegeben. "Wir hatten also unsere Auseinandersetzungen", sagte Obama. "Sie war aber durchgängig beständig, klug, fokussiert, instinktiv liebenswürdig, ein guter Mensch."In dem am Freitag in Washington geführten Interview äußerte sich Obama auch zur Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten. Biden war zwischen 2009 und 2017 bereits Obamas Stellvertreter im Amt. "Diese Wahl hat zumindest erst einmal die Blutung gestoppt", sagte der 59-Jährige zur schwierigen Lage seines Landes nach fast vier Jahren mit Donald Trump an der Spitze. "Jetzt können wir einen Kurswechsel vornehmen und die Welt und uns selbst daran erinnern, wofür wir stehen."Obama sieht tiefgreifende Probleme in der amerikanischen Gesellschaft, die mit der Wahl Bidens nicht beseitigt seien: "In unserem Land verlaufen die Trennungslinien zwischen den Welten nicht nur entlang der Hautfarbe und dem Glauben, sondern auch geographisch, zwischen Stadt und Land. Vielleicht am schädlichsten aber ist die Tatsache, dass jede Seite inzwischen ihre eigenen Medien und folglich ihre eigenen Fakten hat. Es ist sehr schwierig, Kompromisse zu erzielen, wenn man nicht von einer gemeinsamen Realität ausgeht."Obama spricht im Gespräch mit STERN-Reporter Jan Christoph Wiechmann und RTL-Anchorman Peter Kloeppel auch über die eigenen Beweggründe für seine politische Karriere: "Meine ursprüngliche Motivation zum Eintritt in das öffentliche Leben und die Politik, mein Wunsch, etwas Großes zu leisten, hat möglicherweise damit zu tun, dass mein Vater nicht präsent war, dass ich ein Außenseiter war und immer dazugehören wollte."Anlässlich der an diesem Dienstag, 17. November, erscheinenden Autobiographie von Barack Obama ("EIN VERHEISSENES LAND", Penguin Verlag) zeigt RTL die Dokumentation "Obama - Meine wahre Geschichte". Der Film beruht auf dem Interview von STERN und RTL und beleuchtet Barack Obamas persönliche Sicht auf die prägenden Ereignisse seines Lebens und seiner Präsidentschaft. Zu Wort kommen auch Weggefährten wie Rahm Emanuel, Stabschef des Weißen Hauses während Obamas Präsidentschaft, sowie Jugendfreunde Obamas. Die Doku wird ab dem 18. November bei TVNOW, dem Streamingdienst der Mediengruppe RTL, abrufbar sein. ntv wiederholt die Doku am 18. November um 23.30 Uhr. Auch die weiteren Plattformen und News- und Magazinformate der Mediengruppe RTL Deutschland sowie die zur RTL-Radiofamilie gehörenden Stationen werden die Inhalte der Dokumentation und des Gesprächs mit Barack Obama mit jeweils eigenen Schwerpunkten aufgreifen.Der STERN veröffentlicht das Obama-Interview am Dienstag in seinem digitalen Bezahlangebot STERN PLUS. Am Mittwoch (18.11.) erscheint das Gesamtinterview im Video auf STERN Digital, www.stern.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2F&data=04%7C01%7C%7Cf690da6c1a9046eca12208d88a1d3dd7%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637411205481705477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ccif45Z15tP7WR42TA0C8a604m4e962IafDoglgyIrU%3D&reserved=0). Ebenfalls am Dienstag kommt die neue Folge des AUDIO NOW-Podcasts "Inside America - Der Kampf ums Weiße Haus" (https://audionow.de/podcast/inside-america---der-kampf-ums-weisse-haus (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faudionow.de%2Fpodcast%2Finside-america---der-kampf-ums-weisse-haus&data=04%7C01%7C%7Cf690da6c1a9046eca12208d88a1d3dd7%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637411205481715428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hfoK0gESYE6U5oq4SlAKvtTTpR%2FXtz8KuOyaOep95TI%3D&reserved=0)) heraus, in der Jan Christoph Wiechmann von seinen Eindrücken erzählt, die er aus dem Interview mit Barack Obama mitgebracht hat. Das gesamte Obama-Interview gibt es dann ebenfalls ab Mittwoch, 18. November, in einer Spezialepisode von "Inside America" bei AUDIO NOW zu hören - ungeschnitten und in der englischsprachigen Originalversion. Am Donnerstag, 19. November, veröffentlicht der STERN das Obama-Interview in seinem Magazin (Ausgabe 48/20).Die Erinnerungen Barack Obamas, des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, werden in zwei Bänden bei der Penguin Random House Verlagsgruppe veröffentlicht. Der erste Band mit dem Titel EIN VERHEISSENES LAND erscheint weltweit gleichzeitig am Dienstag, den 17. November 2020, in 25 Sprachen. Barack Obama erzählt in EIN VERHEISSENES LAND die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker der freien Welt. Sehr persönlich beschreibt er sowohl seinen politischen Werdegang als auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft - einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe STERN und RTL zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland: Matthias Bolhöfer, matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de, Tel.: +49 221 4567 4227STERN: Ewgenia Klaschik, klaschik.ewgenia@guj.de Tel.: +49 40 3703 6336Penguin Verlag in der Penguin Randomhouse Verlagsgruppe: Heidrun Gebhardt, heidrun.gebhardt@randomhouse.de Tel.: +49 89 4136 3454Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/4764933