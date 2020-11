Der Preis von Tomaten in den Niederlanden war im Oktober 2020 bei 0,97 EUR/kg, der niedrigste der wichtigen EU-Produktionsländer, während Frankreich die teuersten Tomaten für 1,29 EUR/kg verkauft, so die Daten, die diese Woche von der Europäischen Kommission in dem "Dashboard Tomatoes" veröffentlicht wurden, das allgemein Informationen über die...

