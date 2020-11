Der Industriekonzern Goodfellow Inc. (ISIN: CA38216R1001, TSE: GDL) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 25 kanadischen Cents. Der Konzern mit Firmensitz in Delson, Quebec, schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 1 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 7,11 US-Dollar (Stand: 16. November 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 2,81 Prozent. Die ...

