WASSERSTOFF - Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet am Aufbau von Wasserstoffpartnerschaften im Ausland. Schon 2021 sollen die Voraussetzungen geschaffen sein, um in wind- und sonnenreichen Weltregionen in die Produktion von grünem Wasserstoff einzusteigen. Als Blaupause dient dabei ein Konzept mit dem Titel "H2 Global", das die bundeseigene Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit dem Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband (DWV) erarbeitet hat. Um kostengünstigen Wasserstoff in Deutschland bereitzustellen, sei der Aufbau eines funktionierenden Markts notwendig, heißt es im Ministerium. "Das Förderkonzept H2 Global könnte hierfür ein geeignetes Instrument sein", teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Ohne Importe aus dem Ausland wird Deutschland den Einstieg in die Nutzung von grünem Wasserstoff in großem Maßstab nicht schaffen, daran besteht unter Fachleuten kein Zweifel. (Handelsblatt)

UMWELTSCHUTZ - Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission und in der Brüsseler Behörde zuständig für den Klimaschutz, will die Corona-Krise für den Kampf gegen die Erderwärmung und für mehr Umweltschutz nutzen. "Wenn wir jetzt unsere Wirtschaft wieder aufbauen, müssen wir sie nachhaltig aufbauen", sagte Timmermans auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel. Die Regierungschefs hätten sich darauf festgelegt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen - nun müssten sie auch in ihrer Politik so handeln. "Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht, nicht konsequent zu sein. Aber wir als Politiker haben die Pflicht, konsequent zu sein", sagte Timmermans. (SZ)

ENERGIEBRANCHE - Arbeitnehmervertreter aus der Energiebranche warnen vor einem massiven Jobverlust unter den mehr als 100.000 Beschäftigten, die derzeit bei den Strom- und Gasnetzbetreibern arbeiten. In einem Brandbrief wenden sich 77 Betriebsräte unter anderem an Wirtschaftsminister Peter Altmaier und den Präsidenten der Bundesnetzagentur. Sie sehen durch verschärfte Regulierung die Investitionen in Strom- und Gasnetze sowie die Beschäftigung in ernster Gefahr - und damit letztlich auch die gesamte Energiewende. (Handelsblatt)

EZB - Die europäische Bankenaufsicht setzt angesichts der Corona-Pandemie die Kreditrisiken der Großbanken ganz oben auf ihre Agenda. Dies macht Stefan Walter deutlich, Generaldirektor der Europäischen Zentralbank (EZB): "Uns ist es nun sehr wichtig, dass Banken zwischen ihren Krediten differenzieren, und zwar, dass sie sich fragen, in welchen Bereichen es Probleme geben könnte, wenn die Stützungsmaßnahmen und die Moratorien ablaufen", sagte er. "Wir wollen Klippeneffekte vermeiden, nämlich dass man nach Ende der Stützungsmaßnahmen feststellen muss, dass die Risikovorsorge nicht reicht." (Börsen-Zeitung)

GESUNDHEITSWESEN - Nach Schätzungen der Krankenkassen ist nicht die Corona-Pandemie der eigentliche Kostentreiber im Gesundheitswesen, sondern der Reformeifer von Gesundheitsminister Jens Spahn. Der Berechnung zufolge verursachen die Vorhaben zwischen 2019 und 2022 Zusatzbelastungen von 33 Milliarden Euro. (FAZ)

November 17, 2020

