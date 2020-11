Twitter startet jetzt in Deutschland sein Stories-Format für flüchtige Gedanken. Fleets soll auch weniger engagierten Twitterern ermöglichen, Diskussionen anzustoßen und an solchen mitzuwirken. Twitter hat heute mit Fleets ein eigenes Stories-Format für Deutschland vorgestellt. Fleets soll als Gegengewicht zu den bei Twitter üblichen Tweets und Diskussionen verstanden werden. Man wolle es den Nutzern angenehmer machen, über Themen zu sprechen, die sie persönlich bewegen. So könne jeder ab sofort auf eine neue Art und Weise in Gespräche zu aktuellen Themen einsteigen, erklärt eine ...

