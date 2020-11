Bremen (ots) - Das vergangene Jahr war nicht einfach. Für FUN FACTORY ein Grund mehr, die Fans in dieser Weihnachtssaison mit einem ganz besonderen Geschenk zu überraschen. Ein Geschenk, das funkelt, leuchtet und die Community verzaubern wird: In den regulären SUNDAZE Verpackungen sind ab sofort insgesamt fünf GOLDEN FUN TICKETS versteckt. Wer ein solches Ticket findet, gewinnt eine goldene SUNDAZE-Box im Wert von 1.000 Euro.Gerade erst auf den Markt gebracht und schon jetzt ein absoluter Liebling der Community: SUNDAZE. Pulsieren, Stoßen, Vibrieren, Klopfen. Das Toy mit dem ganz besonderen Antrieb berührt alle Sinne und erstrahlt jetzt passend zur Weihnachtszeit in neuem Glanz! FUN FACTORY vergoldet fünf der Bestseller-Toys in einem Gesamtwert von 5.000 EUR.Und wie bekommt man eines dieser limitierten goldenen Toys? Die Kund*innen kaufen im Online- oder Offline-Handel einen SUNDAZE und mit ein bisschen Glück findet sich in der gekauften Verpackung eines von fünf GOLDEN FUN TICKETS. Die glücklichen Gewinner*innen reichen das Ticket bei FUN FACTORY ein und erhalten ihr Toy mit vergoldetem Handle in einer zauberhaften Box.Höchste Zeit also, diese einmalige Schatzsuche zu beginnen und sich eines der fünf heiß begehrten GOLDEN FUN TICKETS zu sichern. Auf die Plätze. Fertig. GOLD!Lasst euch von uns verzaubern - mehr dazu im Netz:https://youtu.be/ccwzvD6klL0Über SUNDAZE:SUNDAZE ist DAS neue Toy Made in Germany - eine absolute Neuheit auf dem Markt. Es geht bei dieser Neuheit nicht um den schnellen Höhepunkt, es geht um Slowgasm und eine Rückbesinnung auf das, was wirklich zählt: Seinen Körper zu spüren, sich Zeit zu nehmen und sich 100% und alle Sinne einzeln zu verwöhnen. Sexy Wellness für Körper und Seele.Die Pulse Vibe Technologie ist eine absolute Innovation. Sie arbeitet nicht mit einem klassischen Motor, sondern basiert auf der patentierten Pulsator-Technologie von FUN FACTORY. Ob sanfte Stöße, intensive Penetration, zartes Klopfen oder tieffrequentes Vibrieren, die Bewegungen des Toys, die durch ein Gewicht im Inneren erzeugt werden, sind einzigartig auf dem Markt! Fünfzehn verschiedene Programme laden zum Entdecken und Ausprobieren ein. Besonders aufregend sind die drei dynamischen Bewegungsmuster, die das volle Potential des Toys ausschöpfen. Absolut genial ist auch die "Vorwärts-Funktion" des SUNDAZE, denn so bleiben die Hände frei für noch mehr FUN im Sonntags-Verwöhnprogramm.Pressekontakt:Kristy StahlbergFUN FACTORY GmbHAm Hohentorshafen 17-1928197 BremenTel: +49 (0) 421 / 52076 - 119Fax: +49 (0) 421 / 52076 - 290kristy.stahlberg@funfactory.comTina Hallierc/o bauchgefühl GmbHAn der Alster 6220099 HamburgTel: +49 (0) 40 / 413 498 610Fax: +49 (0) 40 / 413 498 620hallier@bauchgefuehl.comOriginal-Content von: FUN FACTORY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114522/4766136