DJ Brinkhaus fordert von Bund und Ländern Planungssicherheit für Weihnachten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus drängt die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder zu einer baldigen Entscheidung über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Bürger benötigten Planungssicherheit für Weihnachten, mahnte der CDU-Politiker. Zwar habe er Verständnis dafür, dass man noch ein paar Tage abwarten wolle, um den Erfolg der seit Anfang November geltenden Corona-Maßnahmen zu bewerten und dafür, dass es deshalb am Montag keine neuen Beschlüsse gegeben habe.

"Aber wir haben auch die Erwartungshaltung, dass wir in der nächsten Woche dann auch eine Planungssicherheit kriegen, die uns in den Dezember und den Januar hineinträgt", erklärte Brinkhaus vor der Sitzung seiner Bundestagsfraktion.

In den kommenden Tagen werde man sehen müssen, ob man bei den Infektionszahlen die Dynamik lediglich durchbrochen habe oder es bei den Zahlen nach unten gehe.

"Wir brauchen danach eine Entscheidung, wie es auch in der Strecke weitergeht", so Brinkhaus. "Wir können nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus leben, sondern die Menschen in diesem Land erwarten zu Recht, dass sie auch eine Planungssicherheit haben wie es bis Weihnachten weitergeht."

Bei dem Treffen am Montag kam es zum offenen Dissens zwischen Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appellierte im Anschluss an die Bevölkerung, die Kontakte auf ein "absolut nötiges Minimum" zu reduzieren. Über rechtlich bindende Beschlüsse soll erst in der kommenden Woche erneut beraten werden.

Der aktuelle Teil-Lockdown ist seit Anfang November in Kraft. Zu den Beschränkungen zählen die vorrübergehende Schließung von Gaststätten und Kneipen sowie von Kultur- und Freizeitstätten. Die Maßnahmen sollten ursprünglich bis Ende November gelten. Allerdings haben sich in den vergangene Tage die Stimmen gemehrt, nach denen es im privaten und schulen Bereich weiter Einschränkungen geben müsse, um die Zahl der Corona-Infektionen auf die Zielmarkt von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage zu bringen.

