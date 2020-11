München (ots) - Was für eine Dramatik zum Auftakt einer arbeitsreichen Woche der deutschen Klubs in der EuroLeague! Der FC Bayern schafft bei Anadolu Efes Istanbul nach einem kuriosen Spielverlauf einen 74:71- Erfolg und festigt seinen Spitzenplatz. "Das war ein großer Sieg", sagte Wade Baldwin bei MagentaSport. Der Schlüssel zum Erfolg, so Trainer Andrea Trinchieri war: "Wir haben dieses Spiel nur gewonnen, weil wir daran geglaubt haben." Schon am Donnerstag spielt der FCB erneut in der EuroLeague - gegen ZSKA Moskau. ALBA Berlin muss am Mittwoch gegen Villeurbanne, am Freitag gegen St. Petersburg. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und der easyCredit BBL live.Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern 71:74FCB-Trainer Andrea Trinchieri: "Wir haben dieses Spiel nur gewonnen, weil wir daran geglaubt haben. Weil wir daran geglaubt haben, weil wir daran geglaubt haben. Efes hatte ein sehr gutes drittes Viertel, die Hälfte des letzten Viertels haben wir uns bemüht und als Efes in seiner Performance ein bisschen nachließ, waren wir da und haben uns die Möglichkeit erhalten, noch ein großes Spiel zu machen. Das war ein großer Sieg....Wir haben in den letzten sechs Minuten das Spiel gewonnen."MVP Wade Baldwin vom FC Bayern: "Das war ein großer Sieg heute. Efes hat letzte Saison nur 4,5 Spiele zu Hause verloren, hat große Spieler wie Larkin. Wir müssen jetzt an die Leistungen - am Donnerstag haben wir mit Moskau den nächsten großen Kampf!"Basketball Live bei MagentaSport - die nächsten SpieleMittwoch, 18.11.2020EuroLeagueAb 18.15 Uhr: Real Madrid - Tel AvivAb 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - VilleurbanneAb 20.30 Uhr: Mailand - BelgradAb 20.45 Uhr: FC Barcelona - PiräusDonnerstag, 19.11.2020EuroLeagueAb 17.45 Uhr: Khimki Moskau - Efes IstanbulAb 20.15 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - ZSKA Moskau, Baskonia - AtheneasyCredit BBLAb 18.45 Uhr: medi Bayreuth - Telekom Baskets BonnFreitag, 20.11.2020easyCredit BBLab 20.15 Uhr: Merlins Crailsheim - Brose BambergEuroLeagueAb 19.45 Uhr: ALBA BERLIN - St. PetersburgAb 20.30 Uhr: Mailand - Kaunas, Villeurbanne - PiräusAb 20.45 Uhr: Real Madrid - Fenerbahce Istanbul, FC Barcelona - Belgrad, Valencia - Tel AvivPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4766467