RightsRx von Audible Magic ermöglicht EMS den proaktiven Schutz von Künstlern vor betrügerischen Eigentumsansprüchen

Der Encoding Management Service (EMS), ein Technologie-Dienstleister für digitale Musik, Hörbücher und eBooks, hat die Gründung einer Partnerschaft mit Audible Magic, dem Goldstandard für die Identifizierung von Inhalten und führenden Anbieter von Lösungen für das Rechtemanagement und die automatische Inhaltserkennung (ACR), bekannt gegeben. EMS verwendet RightsRx von Audible Magic zur Abwendung eines branchenweiten Problems: betrügerische Eigentumsansprüche durch unseriöse Akteure, die versuchen, den rechtmäßigen Künstlern und Rechteinhabern ihre Einnahmen zu stehlen.

"Es steht außer Frage, dass Audible Magic mit seiner zuverlässigen und bewährten Technologie, die der Branchenstandard ist, der bevorzugte Partner ist, wenn es darum geht, unsere Verfahren zur Rechteverwaltung zu stärken", sagte Chris Bornefeld-Ettmann, der Geschäftsführer von EMS. "Wir sind begeistert, wie einfach und schnell wir RightsRx in unsere bestehenden Arbeitsabläufe integrieren konnten."

RightsRx von Audible Magic ermöglicht es EMS, Eigentumskonflikte vor dem Upload zu lösen, indem betrügerische Einreichungen ebenso wie Katalogkonflikte, wenn Künstler über mehrere Vertriebe einreichen, erkannt werden.

"EMS ist ein bedeutender Anbieter in der Branche und seine Bemühungen unterstreichen den anhaltenden Trend hin zur proaktiven Verwaltung der Kataloge durch die Vertriebe, um zu verhindern, dass unautorisierte Musik in das digitale Musik-Ökosystem gelangt", sagte Vance Ikezoye, der President und Chief Executive Officer von Audible Magic. "Wir sind die branchenweit beste Lösung, um sicherzustellen, dass Vertriebe ihre Kataloge frei von unautorisierten Inhalten halten können."

Jeden Monat durchsucht Audible Magic Milliarden von Dateien auf der Suche nach urheberrechtlich geschützten Inhalten, die von über 140.000 Plattenfirmen und Musikverlagen registriert wurden. Sein umfassendes Referenzregister enthält Millionen an registrierten Werken, die Musik aus über 150 Gebieten repräsentieren, wobei jeden Monat Hunderttausende neuer Titel hinzugefügt werden. Die Suchergebnisse basieren auf Dateien mit einer Länge von gerade einmal fünf Sekunden und sind in der Regel in einer Sekunde oder weniger abgeschlossen, wobei praktisch keine falsch-positiven Ergebnisse auftreten.

Über Audible Magic

Audible Magic bietet seit mehr als 20 Jahren innovative Lösungen zur Identifizierung von Inhalten, zur Verwaltung von Rechten und zur Monetarisierung von Medien. Die mit dem Emmy ausgezeichnete ACR-Technologie (Automatic Content Recognition) von Audible Magic ermöglicht monatlich Milliarden von Transaktionen. Der Silicon-Valley-Pionier ist der bewährte Vermittler zwischen Rechteinhabern (einschließlich Labels, Studios, Vertriebsgesellschaften, Verlagen und Kollektiven) und wichtigen Plattformen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.audiblemagic.com/.

Über EMS

Die Encoding Management Service EMS GmbH ist ein Technologie-Dienstleister für die digitale Unterhaltungsindustrie. Seit mehr als zehn Jahren ermöglichen die logistischen Lösungen von EMS für digitale Inhalte das schnelle und sichere Rippen, Encodieren und die Bereitstellung von Audio-, Video- und eBook-Daten an Online-Händler, Aggregatoren und andere Dienste weltweit. EMS ist eine der von Spotify empfohlenen Delivery Plattformen und wird von Apple als Encoding House geführt. Zum Kundenstamm von EMS stehen renommierte Vertriebe wie GoodToGo, Indigo, mbassador, TBA, Tonpool Digital, wordandsound und ZEBRALUTION. EMS ist seit Juli 2019 Mitglied der ZEBRALUTION Group. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.media-ems.com/.

