Düsseldorf (ots) - 57 Prozent der Bürger fänden es gut, wenn es in der Corona-App die Funktion gäbe, dass sie nicht nur allgemein von einem Infektionsrisiko erfahren, sondern dass sie auch "als Nutzer sehen könnten, wann und wo man mit einer infizierten Person in Kontakt getreten ist". Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den Deutschen Städte- und Gemeindebund, über den die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) berichtet. 38 Prozent der 1002 Befragten fänden das nicht gut.



Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte und Gemeindebundes, unterstützt die Idee: "So wäre es für die Menschen leichter möglich, das Risiko des Kontakts abzuschätzen, etwa ob er an der frischen Luft stattgefunden hat, ob Maske getragen wurde und wie lange der Kontakt dauerte."



