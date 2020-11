Gute Nachrichten kommen in diesen Tagen aus Südafrika: Der Verband der Kern- und Steinobstproduzenten (HORTRGRO) blickt optimistisch in die jetzt beginnende Saison. Nach der Dürre der vergangenen Jahre zeigt sich das Wetter am Kap nun freundlich. Die zurückliegenden Monate haben ausreichend starke Regenfälle, einem kalten Winter und gute Bedingungen im südafrikanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...