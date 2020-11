In Russland sind die Kartoffelexporte in der Menge um 36% und im Wert um 38,7% gestiegen. Aber die Importe übersteigen noch die Exporte. Der Abteilung Pflanzenschutz des Ministeriums für Landwirtschaft zufolge exportierte Russland in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 254.800 Tonnen Kartoffeln (einschließlich Saatgut), fast 36% mehr als in dem gleichen Zeitraum letztes Jahr....

