Peking (ots/PRNewswire) - Sany wird vom 24. bis zum 27. November auf der bauma CHINA 2020, die Shanghai New International Expo Center (SNIEC) stattfindet, eine große Auswahl an Geräten, Technologien und Dienstleistungen vorstellen. Die bauma CHINA 2020 ist eine der führenden Messen für die Bau- und Straßenbaumaschinenindustrie in Asien, an der 3.350 Aussteller teilnehmen werden. Es werden mehr als 220.000 Besucher erwartet.Der SANY-Ausstellungsbereich besteht aus einem Innenausstellungspavillon (SNIEC-Halle E3) und einem Außenausstellungspavillon (D08) mit einer Gesamtfläche von über 8.000 Quadratmetern. Insgesamt werden 81 Maschinen ausgestellt, von denen mehr als die Hälfte neue Modelle sind, die das vielfältige Produktportfolio des Unternehmens repräsentieren, 29 für den Offshore-Markt konfiguriert sind und von denen über 20 Elektro-Modelle sind, darunter elektrische Bagger, elektrische Betonpumpen-LKWs und elektrische LKW-Mischer, elektrische Großraum-Minentrucks, elektrische Straßenfertiger, elektrische Greifstapler und elektrische Leercontainerstapler. Sie alle stehen für die Globalisierungs- und Elektromobilitätsstrategie des Unternehmens.Neben der Ausstellung vor Ort wird Sany auch eine Online-Live-Show veranstalten, um vor dem Hintergrund der schwierigen aktuellen Lage die Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden, sowohl mit bereits bestehenden als auch potenziellen, sowohl lokal als auch global, zu stärken. Die Live-Seite ist ab sofort inklusive Aufwärmspiele verfügbar: https://www.sanyglobal.com/feature/bauma-china-2020/Die erste Live-Show von Sany beginnt am 24. November und dauert bis zum 25. November, damit alle hochwertigen Inhalte einem weltweiten Publikum zur Verfügung stehen. Die Online-Veranstaltung umfasst: die neuen Maschinen und Spitzentechnologien von Sany, Super-Sonderangebote, eine Podiumsdiskussion, einen virtuellen Rundgang und viele weitere Aktivitäten. Außerdem findet eine Verlosung statt, bei der die Zuschauer zahlreiche lustige Preise gewinnen können und die für jede Menge Spaß sorgt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1336122/SANY.jpgPressekontakt:Tina Xiong+86-185-7335-3919Original-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/4766506