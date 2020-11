DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GAIA-X - Das digitale Infrastrukturprojekt Gaia-X findet immer mehr Unterstützer. Weit mehr als 100 Unternehmen haben inzwischen ihre Mitgliedschaft bei der Dachgesellschaft der europäischen Cloud-Allianz beantragt. Darunter sind nach Informationen des Handelsblatts allerdings auch umstrittene Firmen wie der chinesische Netzausrüster Huawei, der Ziel von US-Sanktionen ist, und die von Datenschützern kritisierte Analysefirma Palantir. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, das Vorhaben stehe allen Unternehmen offen, die das Ziel der Datensouveränität teilten. (Handelsblatt)

ELEKTROMOBILITÄT - Die Bundesregierung will für den Strukturwandel in der Autobranche 3 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Nach dem Beschlusspapier für den "Autogipfel" von Politik und Wirtschaft will sie die Elektromobilität weiter fördern und die sogenannte Innovationsprämie bis 2025 verlängern. (FAZ)

CORONA - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich unzufrieden mit den Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie gezeigt. Sie hätte sich bei der Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten am Montag "noch ein paar mehr Beschlüsse vorstellen können", sagte sie auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung am Dienstag in Berlin. "Dass es manchmal etwas zu langsam geht, das bedauere ich", sagte sie. Es zähle jeder Tag - auch, weil langsames Handeln letztlich mehr Geld koste: Wenn man früher agiere, könne man Beschränkungen auch schneller wieder lockern. "Deshalb bin ich da manchmal ungeduldig", sagte Merkel. Deutschland müsse künftig schneller agieren, wenn sich ein exponentielles Wachstum abzeichne - auch wenn man noch nichts auf den Intensivstationen sehe. (SZ)

KRANKENHÄUSER - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Krankenhäusern in der Corona-Krise zielgenaue Finanzhilfen zugesagt: "Krankenhäuser brauchen die Flexibilität, um sich auf steigende Patientenzahlen in der Pandemie vorzubereiten. Deshalb geben wir ihnen die Sicherheit, dass Corona kein Verlustgeschäft wird", sagte der CDU-Politiker. Da aber nicht alle Kliniken Operationen verschieben müssten, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu schaffen, soll die neue Regelung in Zukunft nur für bestimmte Häuser gelten: "Wir helfen gezielt denen, die in besonders betroffenen Gebieten liegen, deren Intensivkapazitäten zur Neige gehen und die fachlich die richtigen sind, um COVID-19-Patienten zu behandeln." An diesem Mittwoch soll die Regelung für so genannte Freihaltepauschalen zusammen mit dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. (Funke Mediengruppe)

VERTEIDIGUNG - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein klares Bekenntnis zu den USA als sicherheitspolitischem Partner und "wichtigstem Verbündeten" abgelegt. In einer Rede vor Studenten der Bundeswehruniversität Hamburg sagte sie: "Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen." Europa soll aber künftig als "Partner auf Augenhöhe" auftreten und nicht als "hilfsbedürftiger Schützling". Ähnlich äußerte sich am Dienstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Europa habe "aus geopolitischen Gründen, aus strategischen Gründen" ein sehr großes Interesse an einer engen Partnerschaft mit den USA, sagte Merkel beim Wirtschaftstag der Süddeutschen Zeitung. Sie erwarte nicht, dass mit einem US-Präsidenten Joe Biden alles wieder so wie früher werde. "Wir werden uns mehr einbringen müssen in eine Partnerschaft", sagte sie. (SZ)

BER - Wegen coronabedingter Verluste haben die Betreiber des Hauptstadtflughafens BER eine Einstellung des Flugbetriebs erwogen, sofern die Eigentümer - der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg - nicht kurzfristig weitere Finanzhilfen bereitstellen. Das geht aus einem Schreiben der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) an die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen hervor, das dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

