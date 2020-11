Der oberösterreichische Flugzeugausrüster FACC bekommt die Krise in der Luftfahrt voll zu spüren. Das operative Ergebnis (EBIT) drehte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres von plus 9,7 auf minus 57,5 Mio. Euro. Der Umsatz sank von 582,6 Mio. auf 392,8 Mio. Euro. Alle Bereiche waren davon betroffen. Zuletzt habe sich die Luftfahrt langsam erholt, für den September vermeldet FACC einen Anstieg ...

