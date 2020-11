Berlin (ots) - Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften ist deutschlandweit in den letzten Jahren durch den demografischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung erheblich gestiegen. Die Corona-Pandemie hat zwar viele Branchen hart getroffen und führte mancherorts sogar zu einem Stellenabbau, dennoch wurden im Oktober 2020 967.541 Jobs von fast 164.000 Unternehmen inseriert. Das entspricht dem höchsten Wert seit März 2020. Durchschnittlich standen also rund 1,2 Jobangebote je 100 Einwohner in diesem Monat zur Verfügung. Doch in welchen Städten werden die meisten Stellen veröffentlicht? Der BAP Job-Navigator hat einen Blick auf die 50 einwohnerstärksten Städte Deutschlands geworfen und das Jobangebot ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Demnach gibt es das größte Jobangebot in der hessischen Finanzmetropole Frankfurt.Frankfurt am Main ist der Sieger im RankingInsgesamt wurden im Oktober 2020 in Frankfurt am Main 22.400 Stellen veröffentlicht. Bei einer Einwohnerzahl von rund 763.000 fallen auf 100 Einwohner somit rund drei Jobangebote, deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Dass die hessische Metropole die größte Arbeitsplatzdichte in Deutschland bietet ist keine Überraschung, denn sie zeichnet sich als Finanzstandort mit der europäischen Zentralbank und als Verkehrsdrehkreuz mit dem größten Flughafen Deutschlands aus.Jede fünfte Stelle richtet sich dabei an Fachkräfte aus dem Bereich IT und Kommunikation. Technische Berufe folgen auf dem zweiten Platz mit rund 15 Prozent aller Jobs und das Finanz- und Rechnungswesen liegt auf Rang drei mit 14 Prozent. Der Bereich Consulting und Beratung umfasst in ganz Deutschland nur rund drei Prozent aller Jobangebote, in Frankfurt werden Berater jedoch stark nachgefragt (12 Prozent aller Jobs).Gute Jobmöglichkeiten in Karlsruhe und DüsseldorfAuch in Karlsruhe haben Fachkräfte auf der Suche nach einem neuen Job gute Chancen: Auf 312.000 Einwohner kommen 8.677 Stellen (2,8 Jobs je 100 Einwohner). Damit belegt Karlsruhe den zweiten Platz im Ranking. Als Digitalstandort richteten sich auch hier mit 27 Prozent die meisten Jobangebote an IT-Fachkräfte.In Düsseldorf wurden 2,7 Jobs pro 100 Einwohner veröffentlicht, damit belegt die zweitgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen den dritten Platz. Dicht dahinter folgt Stuttgart.Leipzig ist die einzige Stadt in den neuen Bundesländern, die es mit dem neunten Platz ins Top-10 Ranking geschafft hat. Hier gibt es pro 100 Einwohner 2,2 Jobs.Berlin nur im MittelfeldIn der Bundeshauptstadt werden absolut betrachtet die meisten Jobangebote veröffentlicht: Rund 12.000 Unternehmen schrieben mehr als 65.500 Stellen aus. Das sind sieben Prozent an allen Jobangeboten in der gesamten Bundesrepublik und hört sich zunächst nach viel an. Setzt man jedoch die 3,67 Millionen Einwohner mit den Jobangeboten ins Verhältnis, belegt Berlin nur den 31. Platz im Ranking. Die meisten Jobs richteten sich an Fachkräfte im Bauwesen und Handwerk (16 Prozent) und im Gesundheits- und Sozialwesen (14 Prozent).Auch die anderen Millionenstädte Hamburg und Köln befinden sich mit dem Einwohner-Jobangebote-Verhältnis nicht unter den Top 25 Städten. Die Hansestadt belegt den 27. Platz mit 1,9 Stellen je 100 Einwohner und Köln liegt auf dem 29. Platz mit 1,8 Jobs je 100 Einwohner.München belegt als weitere Millionenstadt mit 38.680 Jobangeboten auf 1,48 Millionen Einwohner hingegen den fünften Rang (2,6 Jobs je 100 Einwohner). Die meisten Jobs wurden hier für IT-Fachkräfte ausgeschrieben (18 Prozent aller Stellen), aber auch technisches Personal wurde mit 15 Prozent stark nachgefragt.Kleine Großstädte, aber großes Job-PotenzialHeidelberg ist mit 161.500 Einwohnern zwar die kleineste betrachtete Großstadt, belegt allerdings immerhin den 15. Platz im Ranking, denn auf 100 Einwohner kommen hier 2,1 Jobangebote. Auffällig: Fast 30 Prozent der Stellen sind Fachkräften im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales vorbehalten. Hieran wird deutlich, welche Bedeutung das Universitätsklinikum für das Jobangebot der Stadt hat.Auch Oldenburg und Osnabrück gehören mit jeweils 166.000 Einwohnern zu den kleineren Großstädten. Mit über zwei Stellen je 100 Einwohner belegen beide einen Platz im Top-20-Verhältnisranking.Gelsenkirchen und Wuppertal als SchlusslichterGelsenkirchen und Wuppertal liegen auf den letzten beiden Plätzen in Verhältnisranking. Mit gerade einmal einem Jobangebot je 100 Einwohner fällt die Zahl an ausgeschriebenen Stellen in diesen beiden Städten im Oktober besonders unterdurchschnittlich aus.Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 196 Printmedien, 189 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Oktober 2020 wurden insgesamt 967.541 Stellenanzeigen von 163.934 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.Über den BAPDer Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zum Verband finden Sie unter www.personaldienstleister.de (http://www.personaldienstleister.de).Pressekontakt:Tobias HintersatzAbteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 30E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104864/4766736