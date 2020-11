Die Systeme der GC-Serie sind aufgrund ihrer modularen Bauweise laut Mettler-Toledo jederzeit gemäß der anwendungs- und kundenspezifischen Konformitäts- und Produktionsanforderungen variabel konfigurierbar und lassen sich dadurch an sich künftig ändernde Bedürfnisse anpassen. Als Komplettsystemlösung aus einer Hand liefert die GC-Serie eine optimierte mechanische und elektrische Integration in der Produktionsumgebung. Zusatzfunktionen wie intuitives Clustering und Reduced Test Mode ermöglichen es Lebensmittelherstellern, ihre Produktionseffizienz zu verbessern und mehr Produkte in kürzerer Zeit zu inspizieren.

Die GC-Serie ist modular aufgebaut, um unterschiedlichen Anwendungen, Produkteigenschaften und Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Hersteller wählen zunächst den Tunnel-Metalldetektor aus den Mettler-Toledo-Modellreihen wie Signature, Signature Touch, Profile/Profile RB oder Profile Advantage. Dieser wird dann mit einem individuell konfigurierbaren Transportbandsystem kombiniert, einschließlich der Wahlmöglichkeit zwischen Polyurethan- und modularen Förderbändern. Abschließend wird das modulare System der GC-Serie mit den geeigneten Ausschleusmechanismen zum sicheren Entfernen nicht konformer ...

