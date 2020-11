Flexo SAS: FLEX-O ANNONCE LA NOMINATION DE DIDIER FORNETTI EN TANT QUE DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION

Directement rattaché à la Directrice Générale, Marie-Anne MORIN, Didier Fornetti a été nommé début novembre 2020 Directeur des Systèmes d'Information chez FLEXO. Il est chargé de recruter plusieurs développeurs pour structurer le futur site web de Flex-O et préparer le lancement des premiers sites en France, en lien avec l'équipe opérationnelle.



Fort de son passé d'entrepreneur dans le web et après avoir travaillé à Paris puis à Nice pour le leader du courtage d'assurances en ligne, Didier Fornetti rejoint un groupe en fort développement qui montre une grande ambition digitale.



Didier Fornetti a une solide expérience dans la mise en place de projets digitaux d'envergure ainsi que dans la business intelligence (BI). Il a notamment conduit les développements de la branche B2C du groupe Santiane en tant que Product Owner pendant 4 ans avant de prendre une fonction stratégique globale de Chief Product Owner depuis 2019.



Ce recrutement stratégique permet à Flex-O de renforcer son équipe de direction pour construire un son projet disruptif, centré sur le digital, l'excellence et le service client. Didier Fornetti sera chargé de constituer et manager l'équipe des Développeurs dédiés à ce projet ambitieux, basé à Sophia Antipolis, au siège de la société.



Flex-O a déjà signé un bail de plus de 4.800m² sur Centrium, à Sophia Antipolis, qui sera livré mi-2022 et travaille très activement à l'ouverture de sites sur l'ensemble des grandes métropoles françaises dans les prochains mois.