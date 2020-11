ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,23 Euro belassen. Mit der hohen Zahl stornierter Aufträge für den 737 Max von Boeing habe der Billigflieger gute Karten bei künftigen Preisverhandlungen mit dem Flugzeughersteller, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ryanair zähle zu den wenigen europäischen Airlines, die die Maschine in ihrer Flotte führen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 13:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXIE00BYTBXV33