DJ Strategie und Potential überzeugt Großaktionäre

DGAP-Media / 2020-11-18 / 15:30 *Strategie und Potential überzeugt Großaktionäre* _Bestimmte Großaktionäre von Havn Life Sciences schließen Treuhandverträge mit dem Unternehmen ab und unterstreichen damit die Strategie und das Potential von Havn Life Sciences Inc._ In diesen Minuten veröffentlicht das Biotechnologieunternehmen *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* eine Unternehmensmeldung, die das Branchenpotential von Havn Life Sciences bestätigt und das Vertrauen des Kapitalmarkts in das Geschäftsmodell von Havn Life Sciences unterstreicht. Entstehen auf Grund dieser Unternehmensmeldung jetzt frische Kaufsignale für die Aktie? Wichtige Großaktionäre haben freiwillige Treuhandverträge mit dem Unternehmen abgeschlossen, gemäß denen jetzt insgesamt 6,300.000 Stammaktien einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 8. März 2021 unterliegen werden. Die Treuhandaktien unterlagen ursprünglich einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten, die am 8. Januar 2021 abläuft. *Für das junge Unternehmen ist dieser Schritt ein großes Vertrauenssignal.* Die vertragliche Verpflichtung bedeutender Großaktionäre, Anteilsscheine weit über die ursprünglich vereinbarte Haltefrist einer Veräußerungsbeschränkung zu unterwerfen zeigt das Vertrauen in die Strategie, das Unternehmens- und Marktpotential sowie das Management. Das machen Investoren nur, wenn sie von der Gesellschaft und der Strategie überzeugt sind. Genau das ist jetzt bei Havn Life Sciences eingetreten. *Tim Moore, CEO kommentiert:* "Havn Life schätzt immer die Unterstützung seiner Mitarbeiter, des Managements und der Aktionäre. Diese freiwillige Übertragungsurkunde bestätigt nur das Vertrauen und das Engagement unserer Großaktionäre für das, was wir aufbauen. Ich möchte unseren Aktionären persönlich dafür danken, dass sie unseren Glauben an unsere Vision und an die Zukunft unseres Unternehmens teilen. Das Team arbeitet weiterhin fleißig daran, unsere Ziele und Meilensteine ??in den kommenden 12 Monaten erreichen zu können." *Fazit und Ausblick:* Mit dem positiven News-Flow der letzten Wochen wurden die wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Formulierungen von Havn Life basieren, noch einmal deutlich untermauert und bestätigt. Die Uhr tickt also bereits, denn mit dem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Eine aktuelle Studie von Grandview Research etwa betitelt den Weltmarkt für Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2019 auf rund 123,28 Milliarden US-Dollar - Tendenz steigend. Ferner konstatiert die Studie, dass, bedingt durch die Corona- Pandemie, Menschen ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein gewonnen hätten und dass der Wandel bei den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten die Nachfrage nach Produkten dieser Art verstärkt habe. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von APHRIA, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 09:30 ET (14:30 GMT)