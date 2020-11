DGAP-News: FACT, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 18. November 2020) - Tiburon International Trading Corp. (OTC Pink: TNCPD) gab heute bekannt, dass es seinen Firmennamen in FACT, Inc. ändert. Die Namensänderung spiegelt die Verschiebung des strategischen Fokus des Unternehmens auf die forensische und ballistische Technologie in Höhe von 64 Milliarden US-Dollar, während es das historische Geschäft beendet. FACT, Inc. passt die preisgekrönte forensische und ballistische Technologie an und bietet die neueste Innovation in der Zukunft der Kunstauthentifizierung, Verfolgung und Sammlungsverwaltung durch digitale Technologielösungen.





"Der neue Name - Forensic Art Certification Technology oder FACT - ermöglichtes uns, unser weitreichendes Geschäftsziel im Hinblick auf die Veränderung der Art und Weise, wie Kunst in mehreren Branchen der Kunstindustrie authentifiziert, verfolgt und verwaltet wird, hervorzuheben. Es gibt schätzungsweise 6 Milliarden Dollar Schwarzmarkt für Kunst, was Kunstkriminalität einschließlich Betrug und Fälschung zum dritthöchsten Bruttokriminalität sin der Welt macht. FACT nutzt die gleiche ballistische Technologie, die derzeit von globalen Strafverfolgungsbehörden eingesetzt wird, um ein Gemälde zu authentifizieren. Mit Interferometrie können wir ein Gemälde scannen, um einzigartige digitale Fingerabdrücke über das Niveau der Künstler hinaus zu erfassen, die nicht reproduziert werden können", sagte Patricia Trompeter, COO/CFO von FACT, Inc. "Wir sind bestrebt, bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die die Sicherheit für den Kunstmarkt revolutionieren werden. Unsere Produktsuite umfasst Authentifizierung, Zustandsberichterstattung, GPS-Tracking, Provenienzdaten sowie Sammlungsmanagement - alles sicher auf Blockchain gespeichert, die dem Verbraucher in Echtzeit zugänglich ist."

Der neue Name ist sofort wirksam und wird im gesamten Kalenderjahr 2020 im gesamten Produkt und in den Dienstleistungen des Unternehmens implementiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.factsecured.com

