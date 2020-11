Am 16. November 2020 eröffnete Syntegon Technology nach einjähriger Bauphase das neue OSD Customer Center in Waiblingen. Das 600 m2 große Gebäude umfasst alles, was Kunden von Syntegon für die Formulierung, Entwicklung und Herstellung ihrer festen oralen Darreichungsformen (OSD, oral solid dosage) benötigen - von Reinräumen über Montageflächen bis hin zu Büro-, Meeting- und Schulungsräumen. "Mit dieser Infrastruktur und unserem Experten-Team bieten wir unseren Kunden genau die Innovationskraft, die sie sich von einem zuverlässigen und zukunftsorientierten Partner erwarten", erklärt Dr. Thomas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...