18.11.2020 - Und wieder hat BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) die Nase vorne. Nachdem Moderna mit 94,5 % Immunisierungsquote und der Absicht in wenigen Wochen die Anträge bei der FDA für die Notfallzulassung anzumelden am Montag auftrumpfte, heute wieder BioNTech.. So haben die Mainzer wieder das Zepter in der Hand. Kurzgefasst: Alle notwendigen Studiendaten zusammen, um die FDA-Anforderungen für eine Notfallzulassung zu erfüllen. Und dass mit einer Immunisierung von letztendlich 95%. In dieser schnellen Nachrichtenwelt für einige wichtig, dass man damit wieder über den 94,5 % Moderna's liegt. ...

