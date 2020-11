DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Positive Impstoff-Meldung verpufft weitgehend

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Mittwoch mit winzigen Aufschlägen in den Handel gestartet, bewegt von gegensätzlichen Impulsen. Die Anleger wägen weiter ab zwischen den Risiken der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und der sich aufgehellten Aussicht auf einen baldigen Impfstoff zur Eindämmung der Pandemie.

Gegen Mittag europäischer Zeit wartete Pfizer mit der Nachricht auf, dass der gemeinsam mit Biontech entwickelte Corona-Impfstoff in den Endergebnissen eine Wirksamkeit von 95 Prozent zeigt. Pfizer legen darauf nach den Verlusten der Vortage um 2,3 Prozent zu, Biontech an der Nasdaq um 3,3 Prozent. Zugleich bewirkt die Nachricht, dass die technologielastigen Nasdaq-Indizes etwas zurückbleiben, weil Technologieunternehmen als Corona-Gewinner gelten und mit einer erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie etwas Federn lassen dürften.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach dem Handelsstart 0,1 Prozent auf 29.807 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verbuchen Mini-Verluste.

Am Montag war bereits Hoffnung aufgekommen mit den Aussagen des Biotechnologieunternehmens Moderna zu seinem Impfstoff. Andererseits sind in Amerika und Europa weiter steigende Infizierten-Zahlen zu verkraften, die immer wieder neue Restriktionen der Wirtschaft hervorrufen. In den USA kommt als negativer Faktor das ausbleibende umfassendes Stimuluspaket hinzu.

"Die Aussichten für ein kurzfristiges Hilfspaket oder ein größeres mittelfristiges haben sich eingetrübt", sagt Stratege James McCormick von NatWest Markets. Offenbar habe sich auch die wirtschaftliche Erholung im vierten Quartal verlangsamt, fügt er hinzu und verweist zudem auf den Anstieg der Corona-Fälle in den USA. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Dienstag erneut die beachtlichen Hürden für die Wirtschaft und die Unsicherheit wegen der Dynamik der Corona-Pandemie hervorgehoben.

737 MAX-Schub für Boeing

Bei den Einzelwerten legen Boeing um 5 Prozent zu, nachdem die US-Flugaufsichtsbehörde dem Problemflieger 737 MAX wieder die Starterlaubnis erteilt hat. Die Maschinen des Typs waren im März 2019 nach zwei Unfällen aus dem Verkehr gezogen worden.

Die Aktie des Einzelhändlers Lowe's profitiert nicht von guten Umsatzzahlen, die im dritten Quartal über den Prognosen der Experten lagen. Der Kurs gibt um 5 Prozent nach. Allerdings hat sich die Aktie vom Märztief bis zum Jahreshoch im Oktober bereits verdreifacht.

Am Devisenmarkt ist Sicherheit gefragt, was sich am festen Yen zeigt. Im Euro-Dollar-Paar gibt es wenig Bewegung.

Der Ölpreis steigt. Im Handel hofft man auf eine Verschiebung der Produktionsausweitung durch die Opec+, die am Vortag aber zunächst ausgeblieben ist, und auch auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19. Im übrigen bezweifeln Teilnehmer die Nachhaltigkeit der Bewegung nach oben, nachdem die US-Lagerbestände laut einem Branchenverband zuletzt gestiegen sind und die zahlreichen Lockdowns den Verbrauch vermindern. Im späteren Tagesverlauf könnten die offiziellen Daten noch einen frischen Impuls setzen. Der Preis für die Sorte WTI steigt um 0,8 Prozent auf 42 Dollar für ein Fass, Brent gewinnt 1,6 Prozent auf 44,47 Dollar.

Der Goldpreis tendiert nahezu unverändert bei 1.880 Dollar. Auch Anleihen zeigen sich wenig bewegt. Die Staatspapiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentieren kaum verändert bei 0,86 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.807,36 0,08 24,01 4,45 S&P-500 3.608,51 -0,03 -1,02 11,69 Nasdaq-Comp. 11.890,35 -0,08 -9,00 32,52 Nasdaq-100 11.957,66 -0,17 -19,83 36,92 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,17 -0,4 0,18 -102,9 5 Jahre 0,38 -0,2 0,38 -154,2 7 Jahre 0,63 1,2 0,62 -162,1 10 Jahre 0,86 0,2 0,86 -158,4 30 Jahre 1,60 -0,5 1,61 -146,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1869 +0,04% 1,1867 1,1870 +5,8% EUR/JPY 123,29 -0,26% 123,47 123,68 +1,1% EUR/CHF 1,0812 -0,00% 1,0816 1,0810 -0,4% EUR/GBP 0,8935 -0,12% 0,8952 0,8958 +5,6% USD/JPY 103,88 -0,31% 103,92 104,21 -4,5% GBP/USD 1,3284 +0,15% 1,3273 1,3250 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,5595 +0,16% 6,5387 6,5568 -5,8% Bitcoin BTC/USD 17.839,20 +1,29% 18.246,75 17.338,00 +147,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,00 41,65 +0,8% 0,35 -25,0% Brent/ICE 44,47 43,75 +1,6% 0,72 -27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,65 1.879,10 +0,0% +0,55 +23,9% Silber (Spot) 24,46 24,55 -0,4% -0,09 +37,0% Platin (Spot) 936,55 931,55 +0,5% +5,00 -3,0% Kupfer-Future 3,20 3,20 -0,0% -0,00 +13,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.