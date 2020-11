DJ Stephan Winkelmann wird wieder Chef bei Lamborghini

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Audi-Tochter Lamborghini wird ab Dezember wieder vom früheren Chef Stephan Winkelmann geführt. Der bisherige Leiter Stefano Domenicali verlässt das Unternehmen und wird ab 2021 Chef der Rennserie Formel 1, wie Audi mitteilte.

Der in Italien geborene Manager Winkelmann stand bereits mehr als 11 Jahre an der Spitze von Lamborghini, bis er 2016 von Domenicali beerbt wurde. Winkelmann ist auch Leiter der Supersportwagenmarke Bugatti. Diese Funktion soll er behalten.

Zur Zukunft der beiden Marken im VW-Konzern hatte es jüngst unbestätigte Spekulationen in der Presse gegeben. So sollen für Lamborghini Börsenpläne vorbereitet werden, während Bugatti an den kroatischen Kleinserienhersteller Rimac gehen könnte.

November 18, 2020

