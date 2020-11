Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000MWR6 Spacetalk Ltd. 18.11.2020 AU0000117285 Spacetalk Ltd. 19.11.2020 Tausch 1:1

FR0000038259 Eurofins Scientific S.E. 18.11.2020 FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. 19.11.2020 Tausch 1:10

CA0908231057 Bird River Resources Inc. 18.11.2020 CA0908232048 Bird River Resources Inc. 19.11.2020 Tausch 12:1

BIRD RIVER RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de