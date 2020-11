Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch blickt optimistisch in die Zukunft. "Es gibt sehr viele Chance und genügend Nachfrage am Markt", meinte er bei einem Conference Call am Mittwoch Nachmittag. So gibt es laut Kapsch derzeit addressierbare Projekte auf Jahresbasis im Wert von rund 1,5 Mrd. bis 2 Mrd. Euro, wobei mit einer Abschlussquote von ca. 25 Prozent gerechnet wird. Stark im Fokus stehen derzeit die Kostensenkungen. Weitere Einsparungen soll es in der Organisation, beim Personal etc. geben, aber auch die Schließung von Niederlassungen wird evaluiert. Die vollen Auswirkungen sollen die Kostenoptimierungen dann im kommenden Jahr zeigen. Laut Kapsch soll auch eine neue Strategie umgesetzt werden, diese sei allerdings erstmals nur intern geklärt worden. Für das ...

