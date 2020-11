Der EUR/JPY beschleunigt seinen Marsch nach Süden und er testet das Tief von 123,00 - Eine geringe Unterstützung zeichnet sich am 21-Tage-SMA nahe der 123,30 ab - Der EUR/JPY zieht sich eine weitere Sitzung zurück und so befindet er sich am Mittwoch von der 124,00 im Rückwärtsgang. Folglich bleiben die Wetten auf einen Abwärtstrend steigend, während ...

