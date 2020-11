Der DAX bewegt sich weiter seitwärts, unter 13000 wird es negativ und unter 12800 gewinnt das Gap an Anziehungskraft. Der DAX bewegt sich weiter seitwärts, unter 13000 wird es negativ und unter 12800 gewinnt das Gap an Anziehungskraft. Alles blickt auf den DOW, der die 30000 überwinden muss, bevor sich auch beim DAX was neues tut. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...