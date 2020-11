DJ Scholz: Kommen einfacher aus Schuldensituation als nach Finanzkrise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet damit, dass der deutsche Schuldenstand nach der Corona-Krise wieder schneller auf das vorgeschriebene Maß sinkt als noch nach der Finanzkrise 2009. Das sagte Scholz in einer Rede beim deutschen Baugewerbetag in Berlin. "Am Ende dieser Krise würden wir wohl Stand heute bei über 70 Prozent der Wirtschaftsleistung als Staatsverschuldung landen", erklärte er. Das sei viel geringer als nach der Finanzkrise, als es über 80 Prozent gewesen seien. "Deshalb kann man auch davon ausgehen, dass wir mit gutem Wachstum uns aus dieser Situation sogar einfacher wieder herausbewegen können als beim letzten Mal", betonte Scholz.

Der Bundesfinanzminister hob hervor, "dass Bautätigkeit langfristig in diesem Land stattfinden soll". Die von ihm aufgestellte Finanzplanung sehe vor, dass das gesamte Jahrzehnt etwa mit 50 Milliarden Euro an jährlichen Bundesmitteln für Investitionen durchgehalten werden solle. "Das, glaube ich, ist die zentrale Botschaft für die Zukunft." Deutschland könne sich dies leisten.

Dass langfristig investiert werde, sei eine "wirkliche Trendwende", und die Baubranche solle darauf setzen, "dass diese Trendwende nicht eine Momentaufnahme ist". Nach der Krise müsse und könne man zu Haushalten zurückkehren, die sich an die Regeln für normale Zeiten hielten. "Das bedeutet aber nicht zwingend, dass das Investitionsniveau dann nicht mehr durchgehalten werden kann", betonte der SPD-Politiker.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 11:27 ET (16:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.