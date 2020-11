Die Entwickler des Tracking-Blockers Ghostery wollen Anfang des kommenden Jahres eine eigene Suchlösung auf den Markt bringen. Die soll anonym funktionieren und frei von Werbung sein. Ghostery will nicht mehr bloß Tracker blocken und VPN-Verbindungen aufbauen. Ghostery will in das Herz des Internet. Deshalb arbeitet das Unternehmen an einem eigenen Desktop-Browser und einer eigenen Suchmaschine. Beides soll werbefrei funktionieren. Suchmaschinen-Ads sind das Gold des Internet - für die Betreiber Das klingt zunächst kontraintuitiv. Suchmaschinen leben schließlich von ...

